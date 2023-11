Пригожин прокомментировал «Известиям» объявление Джамалы в розыск

Артисты, которые ведут себя по-особенному, должны за это отвечать. Таким образом 20 ноября продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Известиями» прокомментировал новость об объявлении МВД РФ украинской певицы Джамалы в розыск.

«Ничего не слышал, но если они ведут себя по-особенному, то должны нести за это ответственность», — отметил Пригожин.

Корреспондент «Известий» также спросила продюсера, давно ли он слышал об этой певице. Он отметил, что в последнее время вообще ничего не слышал о Джамале.

«Нет, вообще ничего не слышал. Она была на «Новой волне», когда Валерия была в жюри (В 2009 году. — Ред.). Мы ее наблюдали на «Евровидении», где она с непонятной песней выиграла. Не понял, почему: тогда политика была и ничего другого. Сейчас что она, кто она — вообще не знаю», — заключил Пригожин.

Ранее в этот день из базы МВД РФ стало известно, что Джамалу объявили в розыск по статье Уголовного кодекса (УК) России. В чем именно подозревают певицу, не уточняется.

Певица выиграла «Евровидение» в 2016 году с песней «1944», где речь идет о депортации крымских татар. Вокруг композиции разгорелся скандал — подозревали, что она противоречит правилам конкурса.

Затем, уже после конкурса, российский пранкер Вован связался с министром культуры Молдовы Моникой Бабук, и та призналась, что обещала Украине максимальные 24 балла на конкурсе. Бабук указала, что отдала бы Джамале голос, даже не слушая песню.

На конкурсе в 2016 году Россию представлял певец Сергей Лазарев с песней You Are the Only One. Профессиональные жюри из России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла, но в зрительском голосовании украинцев Лазарев победил, а Джамала заняла второе место в голосовании россиян после представительницы Армении.

С 2016 года Джамала является народной артисткой Украины.