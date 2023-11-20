Ни минуты покоя

Межцивилизационный раскол в отношениях Турции и коллективного Запада становится всё более ощутимым. Процесс можно проиллюстрировать вступлением Швеции в блок НАТО. Вернее, речь идет о всё еще безуспешной попытке Стокгольма присоединиться к организации.

Казалось бы, совсем недавно, в октябре 2023-го, у шведов было как минимум два повода для радости. Во-первых, в 20-х числах прошлого месяца турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган наконец подписал протокол о вступлении скандинавской страны в Североатлантический альянс. Во-вторых, через несколько дней спикер парламента Нуман Куртулмуш передал подписанный законопроект на рассмотрение в профильный комитет Великого национального собрания Турции.

Этим шагам предшествовало беспрецедентное изменение Королевством Швеция своего законодательства в сфере борьбы с терроризмом. Шведам пришлось прислушаться к турецкому недовольству относительно пребывания у них членов террористической для Турции Рабочей партии Курдистана. Мало того, чтобы получить вожделенную и одобренную заявку в НАТО, Стокгольм пошел и на требование Анкары снять эмбарго на экспорт военной продукции.

К слову, для Турции проблема военно-технического сотрудничества весьма чувствительна, учитывая тот факт, что по этой линии у нее есть проблемы с США и Канадой. Отчасти трудности возникли на фоне проактивной политики Анкары на Южном Кавказе, в Африке и Центральной Азии. Самостоятельность республики противоречит евроатлантической линии, как и попытки Эрдогана усидеть на двух стульях в отношениях с Россией и Западом.

Соответственно, одобрение шведской и ранее финской заявки рассматривалось турецкой стороной как дешевый повод и способ наладить контакты с «мировым гегемоном». Но произошло явно непредвиденное — обострение палестино-израильского конфликта.

Да, речь идет о разных регионах. От Швеции до Израиля без малого 1,7 тыс. км. Но риторика президента Эрдогана политически существенно сократила это расстояние. Дело в том, что даже во время исторического антиизраильского митинга в Стамбуле турецкий лидер не столько критиковал одно лишь еврейское государство, сколько делал акцент на межцивилизационном противостоянии и противоречиях Востока и Запада. Неслучайно в своем выступлении глава государства пригрозил коллективному Западу войной «креста и полумесяца». Разумеется, Швеция в восприятии турецкого избирателя — неотъемлемая часть Запада. К тому же на флаге этой страны, как известно, изображен крест.

Так что после столь пламенной речи президента стало понятно главное: как минимум до завершения конфликта в Газе Анкаре придется найти любой формальный повод, чтобы затянуть рассмотрение шведской заявки. В противном случае Эрдоган сильно рискует голосами консервативных избирателей. Не стоит забывать, что уже в марте 2024-го в республике состоятся местные выборы, на которых власти не имеют морального права ударить в грязь лицом.

В общем, этот повод нашли без труда. Базирующийся в Стокгольме аналитический центр Nordic Monitor с момента своего основания в 2019-м систематически критиковал и лично Эрдогана, и членов его кабинета. Организацией, по официальной версии, руководят двое турецких журналистов.

Теперь же закрытие Nordic Monitor турецкие власти включили в перечень необходимого со стороны Стокгольма для вступления в альянс. Во всяком случае, именно об этом говорит заявление замглавы МИДа Турции Бурака Акчапара на парламентских дебатах.

В самой организации предсказуемо расценили это требование Анкары к Стокгольму как «весьма провокационное». И в одном здесь точно правы: Швеция едва ли переступит через то, что на Западе принято считать свободой слова. Закрытие аналитического центра однозначно воспримут как неслыханное отступление от западных ценностей.

Разлад Турции с западными союзниками был хорошо заметен и во время недавнего визита Эрдогана в Германию. Там на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем турецкий лидер упрекнул европейскую общественность в безразличии на фоне «уничтожения Израилем церквей». Симптоматично, что немецкие СМИ не обсуждали заявления Эрдогана по существу, а предпочли в ответ упрекнуть своего главу Шольца. По их мнению, он вообще не оппонировал турецкому президенту. Хотя, видимо, «должен был».

Кризис отчетливо проявляется и в Закавказье. В отношении главного союзника Турции в регионе — Азербайджана — осуществляется систематическое давление со стороны США и Евросоюза. Ведь Брюссель и Вашингтон буквально угрожают различными последствиями Баку, если армян не допустят в Карабах, российский миротворческий контингент не будет выведен, а контакты с Тегераном по проекту Зангезурского коридора возобновятся. Хотя те же США и Франция, будучи членами Минской группы ОБСЕ по урегулированию Карабахского конфликта, по факту палец о палец не ударили, чтобы политико-дипломатическими способами не допустить войны 2020-го, а затем в 2023-м.

Итак, своей позицией коллективный Запад недвусмысленно намекает, что Турция и ее союзники были и останутся чужаками для него. Эрдогану не стоило бы питать иллюзий, что какие-либо косметические меры из серии «принять Швецию в НАТО» способны это изменить.

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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