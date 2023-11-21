У разбитого Крещатика: годовщина евромайдана на Украине

21 ноября 2013 года в Киеве начались первые акции протеста против законного президента Украины Виктора Януковича. Позднее они перетекли в жесткие столкновения с милицией. Так начался евромайдан, расколовший украинское общество. Как это было — в фотогалерее «Известий»