У разбитого Крещатика: годовщина евромайдана на Украине

21 ноября 2013 года в Киеве начались первые акции протеста против законного президента Украины Виктора Януковича. Позднее они перетекли в жесткие столкновения с милицией. Так начался евромайдан, расколовший украинское общество. Как это было — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Поводом для начала волнений послужило решение кабмина Украины приостановить работу над соглашением об ассоциации с Евросоюзом
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Мирные протесты быстро переросли в организованное агрессивное сопротивление
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Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук
Митинг сторонников евроинтеграции на площади у памятника Тарасу Шевченко во Львове
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Мужчина в жилете с надписью «Народный депутат Украины» и сотрудники правоохранительных органов МВД Украины у здания Верховной рады в Киеве
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
24 ноября в Киеве на митинги вышли, по разным данным, от 30 тыс. до 100 тыс. человек
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Участники протестов начали сооружать баррикады и палаточные городки
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Колонна митингующих попыталась прорваться в здание кабинета министров, где была встречена милицейским спецназом «Беркут»
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Участники акций в ходе столкновений с правоохранительными органами в Киеве
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Протестующие начали применять коктейли Молотова, дымовые шашки и слезоточивый газ
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Киевская милиция тоже использовала слезоточивый газ, однако силовики отказались использовать дубинки и оружие
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
К 30 ноября основные протесты удалось подавить, были задержаны 35 человек
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
На фото: священнослужители призывают стороны к мирному решению
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
В январе 2014 года протесты вспыхнули с новой силой, была подтверждена гибель нескольких человек от огнестрельных ранений
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
22 февраля Верховная рада объявила о «самоустранении неконституционным способом» Виктора Януковича от выполнения его конституционных обязанностей
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Петарды на улице Грушевского в ходе массовых беспорядков в Киеве
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Ряд юго-восточных регионов Украины не принял переворот. В марте Крым вошел в состав России, а в мае о своей независимости объявили Донецкая и Луганская народные республики
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Согласно официальным данным Минздрава Украины, собранным в апреле 2014 года, в ходе столкновений погибли 105 человек, пострадали около 2 тыс. человек
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