Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев
Экономика
Доллар упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня
Происшествия
Руферы забрались на храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге
Мир
Марочко сообщил о проблемах ВСУ из-за состояния западной техники
Общество
В Красноярском крае 90 населенных пунктов остались отключены от электроэнергии
Мир
Рахмон посетит Москву с официальным визитом
Мир
Авианосец США прибыл на военно-морскую базу в Южной Корее
Армия
Группировка войск «Восток» сорвала контратаку ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Происшествия
В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка при пожаре
Мир
Во Франции указали на стойкость России перед санкциями Запада
Общество
Сахалинский суд вынес приговор военному за отказ от участия в СВО
Мир
Япония с США и Южной Кореей потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника

У разбитого Крещатика: годовщина евромайдана на Украине

10 лет назад начались беспорядки на киевской площади Независимости
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук

21 ноября 2013 года в Киеве начались первые акции протеста против законного президента Украины Виктора Януковича. Позднее они перетекли в жесткие столкновения с милицией. Так начался евромайдан, расколовший украинское общество. Как это было — в фотогалерее «Известий»

На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Поводом для начала волнений послужило решение кабмина Украины приостановить работу над соглашением об ассоциации с Евросоюзом

На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Мирные протесты быстро переросли в организованное агрессивное сопротивление
На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук

Митинг сторонников евроинтеграции на площади у памятника Тарасу Шевченко во Львове

На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Мужчина в жилете с надписью «Народный депутат Украины» и сотрудники правоохранительных органов МВД Украины у здания Верховной рады в Киеве
На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

24 ноября в Киеве на митинги вышли, по разным данным, от 30 тыс. до 100 тыс. человек

На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Участники протестов начали сооружать баррикады и палаточные городки

На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Колонна митингующих попыталась прорваться в здание кабинета министров, где была встречена милицейским спецназом «Беркут»
На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Участники акций в ходе столкновений с правоохранительными органами в Киеве

На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Протестующие начали применять коктейли Молотова, дымовые шашки и слезоточивый газ

На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Киевская милиция тоже использовала слезоточивый газ, однако силовики отказались использовать дубинки и оружие
На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

К 30 ноября основные протесты удалось подавить, были задержаны 35 человек

На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

На фото: священнослужители призывают стороны к мирному решению

На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
В январе 2014 года протесты вспыхнули с новой силой, была подтверждена гибель нескольких человек от огнестрельных ранений
На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

22 февраля Верховная рада объявила о «самоустранении неконституционным способом» Виктора Януковича от выполнения его конституционных обязанностей

На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Петарды на улице Грушевского в ходе массовых беспорядков в Киеве
На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Ряд юго-восточных регионов Украины не принял переворот. В марте Крым вошел в состав России, а в мае о своей независимости объявили Донецкая и Луганская народные республики
На весь экран
Годовщина евромайдана
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Согласно официальным данным Минздрава Украины, собранным в апреле 2014 года, в ходе столкновений погибли 105 человек, пострадали около 2 тыс. человек

Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023