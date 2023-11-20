Пару краснокнижных лебедей спасли из пруда в парке Мандельштама в Хамовниках

В парке Мандельштама в Хамовническом районе Москвы едва не погибла пара белых краснокнижных лебедей. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщила пресс-служба районной администрации.

Отмечается, что птицы попали в полынью на пруду в парке, из которой не смогли выбраться, поскольку у них подрезаны крылья. Полынья размером 1,5 на 3 м расположена в 10 м от берега и окружена тонким слоем льда. Со временем полынья постепенно начала уменьшаться, и лебедям оставалось всё меньше пространства для жизни. Попавших в беду птиц удалось спасти, добавляет пресс-служба.

«К счастью, сегодня лебедей удалось спасти — их забрали в специальные теплые вольеры, где они комфортно перезимуют», — указано в сообщении райадминистрации в Telegram-канале.

Кадры вызволения редких птиц имеются в распоряжении «Известий». На них видно, как спасатели при помощи специальных больших сачков вылавливают лебедей из ставшей для них тюрьмой полыньи, а затем аккуратно переносят в автомобиль. Как рассказал волонтер Егор Иванов, доставленные в питомник птицы будут помещены в карантин на две недели, чтобы избежать взаимодействия с другими животными. По истечении этого срока лебедей отправят в общее пространство, где им «не будет скучно».

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