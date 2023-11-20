Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты сборной России разгромили команду Кубы со счетом 8:0
Мир
Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма

События недели в фотографиях: ураган в Сибири, «Мисс Вселенная» в Сальвадоре

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: РИА Новости/Павел Гирин
Несколько подъездов многоквартирного жилого дома обрушились в Астрахани, погибла одна женщина. Что еще значимого случилось за последнюю неделю в России и мире — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Началась эвакуация граждан РФ из сектора Газа. Всего эвакуированы более 550 человек, в том числе 230 детей
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании в рамках IX Международного культурного форума в Санкт-Петербурге
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Susana Vera
В столице Испании Мадриде прошли массовые митинги против амнистии для участников неудачного переворота в Каталонии в 2017 году
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: РИА Новости/пресс-служба ОАК/Нина Падалко
На международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow в Дубае показали современную российскую авиатехнику, в том числе вертолет Ка-52 «Аллигатор»
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Shankar Prasad Nautiyal
Продолжается операция по спасению 40 дорожных рабочих, оказавшихся под завалами после обрушения тоннеля в индийском штате Уттаракханд
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Jose Cabezas
В столице Сальвадора была объявлена новая «Мисс Вселенная». Ею стала представительница Никарагуа Шейннис Паласиос
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Joedson Alves/Agencia Brasil
Продолжается тушение пожара в тектонической впадине Пантанал в Бразилии, считающейся крупнейшим болотом мира
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Сторонники партии «Ислами Андолан Бангладеш» вышли на массовые демонстрации протеста из-за несправедливого, по их мнению, плана общенациональных выборов в Бангладеш
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Lehtikuva/Miska Puumala
Финляндия перекрыла КПП на границе с Россией, ссылаясь на наплыв беженцев из стран третьего мира
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
Президентские выборы в Аргентине выиграл эксцентричный политик-либертарианец, лидер коалиции «Свобода наступает» Хавьер Милей
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Русское географическое общество провело в РФ и ряде зарубежных стран Географический диктант
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: соцсети
Мощный ураган пронесся над несколькими регионами Сибири, имеются разрушения и жертвы
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023