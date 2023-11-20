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Организатор конкурса в Обнинске рассказала о пьяном шоу актера Чиркова

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Актера сериалов «Домовой» и «Душегубы» Сергея Чиркова, который устроил пьяный скандал на молодежном конкурсе талантов «Энергия улиц» в Обнинске, полтора часа пытались успокоить и отправить домой. Об этом 20 ноября «Известиям» рассказала организатор проекта Елена Гурьянова.

«Мы его пытались нейтрализовать, отправить обратно, и у нас получилось это сделать только через полтора часа», — рассказала она.

Накануне в СМИ стали распространяться ролики, где Чирков, приглашенный на конкурс в качестве специального гостя, курит на сцене и скандалит, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Гурьянова указала, что она неоднократно приглашала Чиркова на подобные мероприятия, и он всегда принимал в них участие абсолютно бесплатно, внося при этом большой вклад в проекты.

«Абсолютно бесплатно, без гонораров каких-то он принимает участие в таких мероприятиях. То есть это наша личная договоренность. Мне как организатору, конечно, хотелось бы видеть медийное лицо. Это достаточно молодой актер, известный по кинолентам, которые знает молодежь. Поэтому очень жаль, что так получилось», — сказала она.

Организатор проекта также добавила, что актер своим поведением не доводил детей до слез, как писали некоторые СМИ.

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В середине октября сотрудница администрации Таганрога, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила скандал в такси, отказавшись оплатить поездку. Женщина начала угрожать водителю такси своими знакомствами в мэрии города, пообещав проблемы с полицией. После инцидента чиновница принесла таксисту извинения и уволилась с работы.

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