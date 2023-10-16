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Чиновница в Таганроге уволилась после конфликта с таксистом в пьяном виде

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Фото: соцсети
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Чиновница из Таганрога уволилась с работы, после того как в Сети появилась видеозапись ее общения с таксистом, когда женщина, находившись в нетрезвом состоянии, отказалась оплатить поездку, пригрозив водителю проблемами с полицией.

На видеокадрах, появившихся в распоряжении «Известий» 16 октября, видно, что женщина начала угрожать водителю своими знакомствами в мэрии города, пообещав «сделать все минусы», чтобы тому «на дороге плохо было и останавливали все гаишники».

На просьбу водителя перевести деньги за поездку по номеру телефона пассажирка долгое время не могла открыть банковское приложение, сопровождая свои действия оскорблениями и нецензурной бранью, несмотря на то что рядом с ней сидел маленький сын.

После женщина передала телефон водителю, чтобы тот сам перевел себе деньги за проезд. Мужчина же сохранял абсолютное хладнокровие, так как записывал всю эту речь на камеру видеорегистратора. После он распространил ролик в местных соцсетях. Пользователи сразу узнали в нетрезвой даме главного специалиста муниципального учреждения «Благоустройство» Анну Кассину. Получив неприятную огласку, та сразу же приняла решение уволиться с работы.

В комментарии «Известиям» Кассина сообщила, что уже позвонила работнику такси и извинилась.

«Выпила лишнего. Поругалась в такси по поводу денежных средств. А он меня взял и выложил в интернет. Так как я отказывалась переводить деньги ему, как он рассказал. Я перед ним извинилась, так как ему нахамила», — сообщила чиновница.

По ее словам, водитель испортил ей всю жизнь и «сделал из нее непонятно кого», хотя она является адекватным человеком.

«С работы меня не уволили. Я заранее сама ушла. Там такими словами, которые я говорила в такси, не разбрасываются. Вот то, что я говорила, — это пьяный бред. Я нормальная, адекватная. А все срываются на меня теперь», — сообщила она.

Экс-чиновница также добавила, что пока не собирается подавать в суд на мужчину, а хочет, чтобы вся эта история поскорее «успокоилась». По ее словам, коллеги по бывшей работе не понимают, как такое могло произойти, поскольку она сама подвела коллектив. Родственники ее также поддерживают.

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Ранее, 10 сентября, Следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому округу начало проверку после того, как в Сургуте водитель маршрутного такси избил подростка из-за неоплаченного проезда. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого подростку были причинены телесные повреждения. Следователи намерены выяснить объективные причины произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

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