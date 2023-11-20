Рейтинг по уровню зарплат в РФ возглавили регионы Крайнего Севера

Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг регионов РФ по уровню зарплаты. Об этом свидетельствует исследование «РИА Новости», опубликованное 20 ноября.

«Как и прежде, в топ-10 регионов по доле работников с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидером по зарплатам, как и ранее, является Чукотский автономный округ, где 58,7% работников получают не менее 100 тыс. рублей», — передает агентство.

На втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля таких работников — 52,7%, на третьем — Магаданская область с результатом 47,6%. За лидерами идут Ненецкий автономный округ и Москва.

При этом отмечается, что в среднем по России за этот год увеличилась доля работников с относительно высокой зарплатой (более 100 тыс. рублей). Так, в период с сентября 2022 года по август 2023-го доля таких людей составила 14,7%, в то время как в исследовании 2022 года их было менее 10%, а в 2020 году — 7,9%.

Ранее, 17 ноября, стали известны рабочие специальности с самыми высокими зарплатами. Согласно исследованию платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, самый высокий доход среди рабочих специальностей — у водителей такси. В среднем они получают до 105 тыс. рублей в месяц. На втором месте оказались курьеры. Их ежемесячный доход составляет примерно 91–94 тыс. рублей. На третьем — торговые представители, доход которых достигает от 65 тыс. до 74 тыс. рублей в месяц.

В начале ноября в Минэкономразвития сообщили, что рост реальной заработной платы россиян наблюдается во всех сферах экономики. Так, опережающие темпы роста демонстрируют отрасли обрабатывающей промышленности: +11,6% к восьми месяцам 2022 года, в основном за счет производства электрооборудования (+18,5%), компьютерной и электронной техники (+16,8%), отраслей легкой промышленности (производство одежды +21,1%, изделий из кожи и обуви +14,8%).