Климатолог пообещал снегопад в Москве 20 ноября

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов сообщил, что в Москве 20 ноября прогнозируется снегопад, который принесет в столицу постоянный снежный покров.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в воскресенье, 19 ноября, специалист отметил, что в сторону столицы идет южный циклон, который обычно несет теплый воздух сравнительно водяного пара. Выпадает он в виде снега и «Москву немножко зацепит».

«20 ноября в Москве и восточнее мы вполне можем снегопад увидеть», — приводит слова климатолога «Ридус».

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России. По его словам, прогнозируются отклонения от нормы на семь и более градусов. В Новосибирской, Омской, Томской областях в ближайшие дни похолодает до –27…–30 градусов. В Красноярском крае похолодает до –15 градусов. В Хакасии к середине недели температура воздуха опустится до –30 градусов, а в Якутии — до –30…–40 градусов, сообщает сайт aif.ru.

Также 19 ноября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на ближайшей неделе в Москву придет полноценная зима с морозной погодой и снегом. По ее словам, вплоть до 23 ноября ночью будет от –11 до –13 градусов, а днем — от –5 до –7 градусов, что характерно для второй половины декабря, пишет Life.ru.

Также в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что погода в столице обновила минимальную осеннюю температуру ночью 19 ноября, она составила –9,2 градуса. На территории Подмосковья самую низкую температуру зафиксировали в Черустях — там столбики термометров показали почти –15 градусов (–14,7 градуса), сообщает агентство городских новостей «Москва». В столице из-за гололеда приостановили работу сервисы велопроката и кикшеринга, отмечает телеканал «360».

В тот же день Сибирь оказалась во власти сильного ветра. В результате оказались повалены деревья, повреждены различные строения, ЛЭП и рекламные конструкции. В частности, в Красноярском крае сорвало кровлю со здания стационара Сухобузимской районной больницы. Повреждена крыша здания поликлиники, сообщает телеканал «Звезда».