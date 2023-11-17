Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе и СМИ. Об этом в пятницу, 17 ноября, глава государства заявил в ходе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») отметила на встрече, что с такой инициативой уже выступила группа депутатов. Ее основной посыл — «защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве».

«Конечно, поддержим ваш законопроект. Я просто не знаю детали, но посмотрим, конечно», — отметил глава государства.

Говоря о заимствованных иностранных словах в русском языке, президент также призвал брать лучшее из разных стран, но не забывать о собственных корнях. Он также отметил, что славянская культура является неотъемлемой частью европейской и мировой культуры, она очень яркая и самобытная.

Ранее, 25 октября, в Госдуму был внесен законопроект о борьбе с англицизмами, в том числе со словами coffee, fresh, sale, shop, который должен ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве. Авторы инициативы предложили осуществлять донесение до потребителей информации о товаре и его характеристиках, в том числе о скидках, акциях и распродажах, только на русском.

До этого, 16 февраля, Госдума приняла поправки в закон «О государственном языке» во втором и третьем чтении. Они призваны стимулировать чиновников и граждан соблюдать нормы литературного русского языка в публичной сфере и минимизировать использование иностранных слов.