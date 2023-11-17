Путин заявил, что до 2014 года не мог подумать о конфликте РФ и Украины

Президент РФ Владимир Путин 17 ноября заявил, что о 2014 год не мог подумать о возможности конфликта между Россией и Украиной.

«Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые, конечно, они занимаются своим делом и, конечно, им многим, так же как и мне, мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной» — сказал Путин на полях IХ Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

По словам президента, если бы ему до 2014 года сказали, что это возможно, он бы ответил: «Вы что, с ума сошли?».

Путин также отметил, что у каждого человека есть право иметь свою позицию, однако перед тем, как говорить, нужно подумать, так как одно дело — личное мнение, а другое — нанесение ущерба стране.

Ранее, 3 ноября, Путин заявил, что Россия не могла не встать на защиту населения Крыма, а потом Донбасса и Новороссии. Говоря о причинах конфликта с Украиной, он отметил, что страны Запада не собирались выполнять минские соглашения по мирному урегулированию, «всю эту территорию начали тащить в НАТО», не обращая внимания на позицию и протесты России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.