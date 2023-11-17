Эксперты Роскачества дали советы по выбору органических продуктов

У органической продукции в России есть четыре степени защиты, на которые надо обратить внимание, выбирая товар на полках магазина, рассказали «Известиям» в Роскачестве 17 ноября.

Производители натуральных продуктов должны пройти сертификаци, чтобы подтвердить соответствие ГОСТ, напомнили там. Сейчас, по данным Роскачества, в России сертифицировано более 160 производителей органических продуктов из 49 регионов страны.

«Лидером по числу сертифицированной органики являются производители зерновых культур — около 30% производителей, а также овощная и животноводческая продукция — 18,3% и 16% соответственно. Появляются и новые категории товаров — органические ягоды, мед, дикоросы и другие», — пояснили в организации.

В России у органической продукции есть целых четыре степени защиты: сертификат, который внесен в базу Росаккредитации, запись о предприятии в реестре Минсельхоза РФ, QR-код на упаковке и маркировка продукции знаком «Органик».

«Чтобы убедиться в том, что продукт действительно органический важно проверить по QR-коду на товаре его сертификат. Также можно зайти в реестр Минсельхоза и найти там интересующий продукт или запросить органический сертификат у производителя», — отметили в Роскачестве.

Там также призвали ориентироваться на маркировку продукции со знаком «Органик» от Роскачества, а не рекламный значок на упаковке

С 1 сентября 2024 года в силу вступит закон, согласно которому обозначения «эко», «био» и их производные («зеленый») можно будет наносить только на ту продукцию, которая прошла органическую сертификацию. Подробно о сертификации товаров можно узнать в павильоне Министерства промышленности и торговли РФ на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

В августе эксперты Роскачества дали советы по выбору картофеля. Чтобы выбрать картофель с оптимальным количеством полезных веществ, рекомендуется обратить внимание на плоды среднего размера, а также ориентироваться на их цвет, форму, запах. Отдать предпочтение стоит картошке среднего размера, поскольку в таких клубнях содержится оптимальное количество полезных веществ и минимальное ― вредных, сказали специалисты.