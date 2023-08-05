Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил ветерана Кульпова со 100-летием
Армия
ВС РФ уничтожили три штурмовые группы ВСУ в Запорожской области
Мир
Спасатели эвакуировали 135 человек из-за лесного пожара в Каталонии
Спорт
Кениец и россиянка выиграли Сибирский международный марафон
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Канске достигло 14 человек
Мир
Июльские пожары в Греции стали сильнейшими за 13 лет
Экономика
Решетников заявил о росте ВВП России более чем на 2% по итогам года
Армия
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим группировки войск «Центр»
Происшествия
Режим ЧС ввели в Канске после взрыва бытового газа в жилом доме
Армия
ВС РФ сорвали атаки штурмовых групп мехбригад ВСУ в районе Красного Лимана
Мир
Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него в 2018 году
Мир
Россия откроет посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее
Мир
Антонов назвал ложными обвинения США в нарушении КЗХО со стороны России

Эксперты Роскачества дали советы по выбору картофеля

Роскачество: выбирая картофель, лучше всего отдать предпочтение средним клубням
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чтобы выбрать картофель с оптимальным количеством полезных веществ, эксперты Роскачества рекомендуют обратить внимание на плоды среднего размера, а также ориентироваться на их цвет, форму, запах.

«Отдать предпочтение стоит картошке среднего размера, поскольку в таких клубнях содержится оптимальное количество полезных веществ и минимальное ― вредных. Несмотря на то что допустимы повреждения до 4 мм, лучше выбирать целые и аккуратные картофелины без глиняных комочков», ― рассказали эксперты 5 августа.

По словам представителей Роскачества, клубни картофеля должны быть твердыми и упругими, без пятен и наростов. Это важно, поскольку проросшие плоды с пятнами содержат соланин, который в больших количествах вреден для человека. Такие дефекты всегда необходимо срезать.

Кроме того, эксперты порекомендовали хранить картофель в темном, сухом и прохладном месте, где температура не превышает 4–5 градусов. Также представители Роскачества призвали покупателей уделить внимание запаху картофеля.

«При выборе картофеля следует обратить внимание и на его запах. Если он неприятный, значит, клубни заражены грибными и бактериальными инфекциями, которые могут проявиться при хранении дома», ― приводит слова специалистов «РИА Новости».

Хлебный друг: ученые развеяли миф о вреде дрожжей
Эксперт пояснил, почему белый батон полезен для здоровья

Ранее в этот день врач-диетолог Василиса Пономарева сообщила, что потребление клетчатки в ежедневном рационе до 30 г в день помогает снизить содержание холестерина в крови.

По ее словам, растворимая клетчатка не только увеличивает объем рациона, но и помогает поддерживать его регулярность, а также улучшает проходимость кишечника, благодаря чему детоксицируется печень. Пономарева подчеркнула, что повышенный уровень холестерина в крови может быть связан с токсичностью печени, так как это жироподобное вещество выводится из организма через печень.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023