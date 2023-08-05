Эксперты Роскачества дали советы по выбору картофеля

Чтобы выбрать картофель с оптимальным количеством полезных веществ, эксперты Роскачества рекомендуют обратить внимание на плоды среднего размера, а также ориентироваться на их цвет, форму, запах.

«Отдать предпочтение стоит картошке среднего размера, поскольку в таких клубнях содержится оптимальное количество полезных веществ и минимальное ― вредных. Несмотря на то что допустимы повреждения до 4 мм, лучше выбирать целые и аккуратные картофелины без глиняных комочков», ― рассказали эксперты 5 августа.

По словам представителей Роскачества, клубни картофеля должны быть твердыми и упругими, без пятен и наростов. Это важно, поскольку проросшие плоды с пятнами содержат соланин, который в больших количествах вреден для человека. Такие дефекты всегда необходимо срезать.

Кроме того, эксперты порекомендовали хранить картофель в темном, сухом и прохладном месте, где температура не превышает 4–5 градусов. Также представители Роскачества призвали покупателей уделить внимание запаху картофеля.

«При выборе картофеля следует обратить внимание и на его запах. Если он неприятный, значит, клубни заражены грибными и бактериальными инфекциями, которые могут проявиться при хранении дома», ― приводит слова специалистов «РИА Новости».

Ранее в этот день врач-диетолог Василиса Пономарева сообщила, что потребление клетчатки в ежедневном рационе до 30 г в день помогает снизить содержание холестерина в крови.

По ее словам, растворимая клетчатка не только увеличивает объем рациона, но и помогает поддерживать его регулярность, а также улучшает проходимость кишечника, благодаря чему детоксицируется печень. Пономарева подчеркнула, что повышенный уровень холестерина в крови может быть связан с токсичностью печени, так как это жироподобное вещество выводится из организма через печень.