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В Госдуме высказались о продлении новогодних выходных

Депутат Цунаева назвала невозможным бесконечное продление новогодних выходных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева выступила против инициативы продления новогодних выходных в России.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 17 ноября, парламентарий предположила, что среди россиян, кто поддерживают эту идею, много семей с детьми, поскольку новогодние каникулы по традиции являются возможностью провести с семьей больше времени и запланировать совместный отдых.

Между тем, по ее словам, бесконечно увеличивать праздничные дни невозможно, а сделать это можно лишь за счет сокращения каких-то других праздников.

«На мой взгляд, на ближайший год достаточно сбалансировано расставили праздничные выходные дни — есть и весенние, и осенние. Мне кажется, в этом случае лучше не переусердствовать», — добавила Цунаева.

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Ранее в этот день сервис опубликовал результаты опроса, который показал, что 7% россиян планируют взять отпуска или отгулы, чтобы продлить новогодние каникулы, пишет RT.

16 ноября опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что больше половины россиян — 60% — поддержали введение 10-дневных новогодних каникул. Шесть из 10 опрошенных заявили, что поддерживают длинные каникулы, потому что они дают возможность отдохнуть от работы и провести время с семьей.

В октябре сервис SuperJob провел исследование и выяснил, что на новогодние каникулы планируют поездки лишь 5% россиян. Причем заграничный отпуск собираются устроить себе лишь 2% опрошенных, сообщает телеканал «360». Еще 33% опрошенных рассказали, что останутся на праздники дома, а 16% собираются работать.

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