Песков заявил о необходимости жестких мер в жесткие времена

Жесткие времена требуют от власти принятия жестких мер, в том числе в отношении тех, кто распространяет клевету о Российской армии. Такое мнение выразил 17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

«Да сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти», — заявил он в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», опубликованному на YouTube.

В частности, в военное время должны действовать «определенная цензура» и определенные правила, которые были бы неприемлемы в мирное время.

«Но сейчас они должны являться обязательным атрибутом», — добавил Песков.

Официальный представитель Кремля затруднился ответить на вопрос о том, где проходит грань между критикой и дискредитацией Вооруженных сил (ВС) РФ, уточнив, что она очень тонкая. Однако всем, кто хочет «огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики» в адрес Российской армии, необходимо десять раз подумать, резюмировал Песков.

По действующему законодательству РФ за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ст. 207.3 УК РФ) может грозить до 15 лет лишения свободы .

Закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ и призывы к антироссийским санкциям был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта 2022 года. Как тогда отмечалось, закон нужен для предоставления объективной информации и защиты граждан от лжи о ВС РФ, которую распространяют информационные ресурсы, в том числе из-за рубежа.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.