Выходи красиво: самые запоминающиеся образы «Мисс Вселенная – 2023»

В Сан-Сальвадоре прошел полуфинал 72-го ежегодного конкурса «Мисс Вселенная». Россию представила 22-летняя студентка из Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Ее образ Царевны Лебеди признан одним из самых красивых. Какие наряды выбрали другие конкурсантки — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Alex Peña
Представительница Венесуэлы Диана Сильва во время 72-го конкурса «Мисс Вселенная»
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Мисс Дания Николин Уренхольт Хансен и ее образ
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Мария Бречане, участница конкурса «Мисс Вселенная» от Бразилии
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Фото: Getty Images/Alex Peña
Джессика Пейдж представляет Великобританию
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Ноэлия Фойгт, мисс США
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Мисс Тринидад и Тобаго Фэйт Гиллезо
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Фото: Getty Images/Alex Peña
Дипика Гарретт, конкурсантка из Непала
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Наряд мисс Филиппины Мишель Ди
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Мисс Ирландия Айша Акореде на конкурсе «Мисс Вселенная»
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Ана Барбара Коимбра представляет Анголу
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Фото: Getty Images/Alex Peña
Мисс Пуэрто-Рико Карла Гильфу Асеведо во время 72-го конкурса «Мисс Вселенная»
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Образ мисс Нидерланды Рикки Колле
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Вьетнам представляет Бой Куинь Хоа
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Костюм Лизы Андреа Нарине из Гайаны
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Мисс Испания Афина Перес и ее выход во время 72-го конкурса «Мисс Вселенная»
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Изабелла Гарсия-Мансо в статусе мисс Сальвадор
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Мисс Германия Хелена Бляйхер на показе национальных костюмов «Мисс Вселенная»
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Селеста Виль на конкурсе «Мисс Вселенная» представляет Чили
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Мисс Мьянма Амара Бо
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Выход участницы из Канады Мэдисон Квалтин
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Мисс Эквадор Делари Стофферс на конкурсе «Мисс Вселенная»
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Образ мисс Перу Камилы Эскрибенс
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Фото: Getty Images/Hector Vivas
Мисс Монголия Намуунзул Батмагнай на показе национальных костюмов во время 72-го конкурса «Мисс Вселенная»
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