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Пух и перья: чем запомнилась Неделя моды в Милане

По подиумам гуляли мрачные ангелочки и люди в масках котов
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Неделя моды в Милане
Фото: REUTERS/Claudia Greco

В Милане завершилась очередная осенняя Неделя моды. Заслуженные аплодисменты публики сорвала новая коллекция Moschino, но и другие модельеры предложили немало интересного. Самые запоминающиеся моменты показов — в фотогалерее «Известий».

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Неделя моды в Милане
Фото: Getty Images/Archivio Matteo Rossetti/Mondadori Portfolio/Matteo Rossetti

В доме Moschino предположили, что женский гардероб будущей весной пополнится шнурованными кедами-ботфортами в полоску

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Неделя моды в Милане
Фото: Getty Images/Arun Nevader

Модельер Дэвид Лэйер на показе в составе многонационального Global Fashion Collective предложил носить мужские пиджаки с яркой аппликацией в комплекте со скромно скрывающей лицо маской кота

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Неделя моды в Милане
Фото: Getty Images/Victor Boyko

Дом Bottega Veneta фривольно украсил платье из крупноячеистой сетки пышными помпонами, прикрывающими стратегические места

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Неделя моды в Милане
Фото: Getty Images/Gamma-Rapho/Victor VIRGILE

Мужчинам Bottega Veneta предлагает сменить деловые портфели и папки на объемистые плетеные баулы

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Неделя моды в Милане
Фото: Getty Images/Alessandro Levati

Финалистка шоу «Топ-модель по-американски» Киара Белен стала ведущей специального показа с участием выпускниц школы топ-моделей The Fashion Life Tour

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Неделя моды в Милане
Фото: REUTERS/Claudia Greco

Ветеран модной индустрии Джорджо Армани вышел к публике в финале показа новой коллекции Emporio Armani

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Неделя моды в Милане
Фото: Getty Images/Archivio Matteo Rossetti/Mondadori Portfolio/Matteo Rossetti

У марки Blumarine по подиуму вышли гулять мрачные ангелочки в облегающих белых платьях в пол

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Неделя моды в Милане
Фото: Getty Images/Alessandro Levati

Шведская марка Avavav показала наряд из кошмарного сна офисного работника

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Неделя моды в Милане
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Коллекция Dolce & Gabbana сочетает безукоризненный крой со смелостью в деталях

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Неделя моды в Милане
Фото: Getty Images/Alena Zakirova

Шанхайская марка Shuting Qiu показала полупрозрачные комбинезоны с отделкой в духе психоделических 1960-х

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Неделя моды в Милане
Фото: Getty Images/Estrop

В коллекции Dsquared2 царила эклектика: от элементов стиля милитари до хулиганской панк-эстетики

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Неделя моды в Милане
Фото: Getty Images/Estrop

Футуристический силуэт от молодого датского бренда Han Kjobenhavn

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