Пух и перья: чем запомнилась Неделя моды в Милане
В Милане завершилась очередная осенняя Неделя моды. Заслуженные аплодисменты публики сорвала новая коллекция Moschino, но и другие модельеры предложили немало интересного. Самые запоминающиеся моменты показов — в фотогалерее «Известий».
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