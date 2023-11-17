Министр информации Казахстана заявила о способствующих сближению народов проектах с Россией

Регулярный культурный взаимообмен России и Казахстана способствует сближению народов. Об этом 17 ноября заявила казахстанский министр информации и общественного развития Аида Балаева на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Регулярный культурный взаимообмен в рамках «Дней Казахстана» в России, России в Казахстане, «Русские сезоны», «Мир Абая» <...> Надо признать, что подобные проекты сегодня очень востребованы, они открывают дорогу общественной и деловой инициативе, прямому человеческому общению, расширению информационных и культурных обменов, способствуют углублению двухсторонних контактов, еще более тесному сближению наших народов», — сказала она.

Балаева подчеркнула, что важность культуры в современных условиях заключается в способности сближать людей. При этом современные технологии позволяют народам быть связанными виртуально, однако это происходит не через живое общение, добавила она.

Казахстанский министр отметила, что проходящий в Санкт-Петербурге форум дает возможность конструктивно обсудить вопросы взаимного культурного обогащения, развития и сохранения культурного суверенитета.

Кроме того, вопрос культурного суверенитета на форуме подняла и министр культуры Таджикистана Зулфия Давлатзода.

«Одной из главных основ культурного суверенитета является сохранение исторической памяти, которое воплощается в формах <...> фольклоре, литературе, обрядах, исполнительских традициях и изобразительном искусстве», — отметила министр.

Давлатзода подчеркнула, что эти ценности создают связь между обществом и отдельными людьми, пробуждая единство, а также дружбу и сотрудничество в их умах и сердцах. Важнейшей функцией культуры является защита национальной идентичности, менталитета и единства народа, указала она.

Форум станет местом рукопожатий — здесь планируют подписать 11 программ сотрудничества и меморандумов с министерствами культуры других стран. Также планируется обсудить открытие спутников Эрмитажа, выполняющих роль представительств в других странах. За три дня форума деятели искусства проведут более 10 тематический сессий.

Форум объединенных культур стартовал в Санкт-Петербурге 16 ноября. Прежде он был известен как Международный культурный форум. Возродившись после четырехлетней паузы, масштабный съезд собрал министров культуры из более чем 30 стран и более 70 зарубежных делегаций.