Четыре человека пострадали в ДТП на Золотом мосту во Владивостоке

В результате столкновения двух автомобилей на Золотом мосту через бухту Золотой рог во Владивостоке пострадали четыре человека. Об этом 17 ноября сообщает главное управление МВД РФ по Приморскому краю.

ДТП произошло в районе дома 17А, расположенного по улице Луцкого.

«38-летний водитель автомобиля Toyota Passo, двигаясь со стороны улицы Калинина по Золотому мосту по встречной полосе в направлении улицы Всеволода Сибирцева, столкнулся с автомобилем Lexus, которым управлял 18-летний мужчина», ― сказано в Telegram-канале правоохранителей.

Травмы получили четыре человека: оба водителя, а также их пассажиры, включая 17-летнюю девушку.

По информации министерства, сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии. Проводится административное расследование.

За день до этого в Приморье перевернулся школьный автобус. На момент аварии в нем находились 14 детей, из которых восемь пострадали. По предварительной информации, 66-летний водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет.