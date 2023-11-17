Александр Петров показал публике жену на премьере «Дворца»

Актер Александр Петров посетил премьеру фильма Романа Полански «Дворец», в котором исполнил одну из ведущих ролей, с новоиспеченной женой Викторией, сообщил корреспондент «Известий». Это первый совместный выход пары после бракосочетания в начале осени.

По его собственному признанию в соцсетях, Петрову хватило нескольких свиданий, чтобы понять, что 22-летняя Виктория — та самая. Примечательно, что с 2019 года актер был в отношениях со Стасей Милославской, и сама она, по слухам, узнала о расставании буквально за несколько минут до публикации фото Петрова из ЗАГСа.

Помимо жены, поддержать дебют Петрова в фильме Полански приехали его мать и две сестры. Супругу актер быстро увел от камер, отказываясь комментировать личную жизнь. Зато он отметил, что новинка Полански в ближайшие лет пять появится в учебниках по кинематографии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 17 ноября, в 10:00

Дворцовый разворот: как жена Петрова победила Романа Полански