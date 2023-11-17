В России состоялись неофициальные показы «Капитана Марвел 2»

Фильм «Капитан Марвел 2» появился в российских кинотеатрах спустя неделю после мировой премьеры. Посмотреть супергеройский блокбастер можно в большинстве крупных городов страны. Сеансы предлагают в Mori Cinema, «Синема 5», «Империи грез», «Кинополисе», «Киноквартале» и других сетях. Пока средняя цена билета держится на уровне 300 рублей, самые дешевые — 220, а самые дорогие — 440 рублей.

Представленная в кинотеатрах копия имеет полный дубляж на русском языке. Нового «Капитана Марвел» для СНГ дублировала на русский казахстанская студия Movie Dalen. С большой вероятностью копия попала в Россию именно из стран СНГ.

Но, как считает главный редактор портала ProfiCinema.ru Нина Ромодановская, быстрое появление неофициального релиза не гарантирует стабильные поставки других западных новинок.



«Сейчас ситуация сильно изменилась по сравнению с серединой года. Единого поставщика или нескольких поставщиков голливудских фильмов нет. Рынок сильно фрагментирован, то есть кинотеатры берут фильмы где только могут и как только могут. В Сети очень быстро появилась тряпичная копия «Капитана Марвел», и другой материал тоже мог появиться. Поэтому у кинотеатров оказалась хорошая прокатная копия. С «Марвел» получилось быстро, с «Наполеоном» — не знаю, может, получится, может, нет. В дальнейшем всё будет зависеть от конкретных людей, от конкретных фильмов, от конкретных компаний. Сейчас это так работает», — объяснила «Известиям» Нина Ромодановская.

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Капитану улыбнитесь: новый фильм Marvel уже попал в Россию