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АФК «Система» и Русский музей решили продолжить сотрудничество

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Фото: Пресс-служба АФК «Система»
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Акционерная финансовая корпорация «Система» договорилась о долгосрочном сотрудничестве с Русским музеем. Соглашение подписано в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

По словам президента АФК «Система» Тагира Ситдекова, сотрудничество корпорации с Русским музеем продолжается уже два десятилетия, и оно не ограничивается спонсорской поддержкой, а включает и «активное развитие партнерства в сфере цифровизации проектов музея, а также образовательных и просветительских инициатив с использованием современных подходов и технологических решений».

Как отметила гендиректор Русского музея Алла Манилова, за 20 лет «реализовано более 40 масштабных выставочных проектов, которые сейчас называются выставками-блокбастерами, а также более 30 образовательных». В последние годы, по ее словам, музей и корпорация сосредоточили внимание на вопросах инклюзии и совместных проектах в цифровой сфере. «Виртуальный Русский музей 20 лет назад начинался с помощью АФК «Система», а сегодня он насчитывает 170 своих виртуальных филиалов в России и мире», — добавила Манилова.

С 2003 года АФК «Система» выступает одним из главных партнеров Русского музея. За это время было подписано два соглашения о партнерстве и направлено более 400 млн рублей на реализацию различных проектов музея.

Подписание нового соглашения подразумевает продолжение данного сотрудничества.

Кроме того, на форуме благотворительный фонд АФК «Система» передал учреждениям Министерства культуры РФ первую часть историко-документального издания «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».

По словам министра Ольги Любимовой, пятьдесят комплектов данной серии книг, в которых описываются «важнейшие события нашей отечественной истории советского и современного периодов», получат библиотеки творческих вузов. «Это попытка показать молодым людям объективный взгляд на историю, подкрепленный архивными документами», — рассказал Тагир Ситдеков.

В дальнейшем планируется издать еще 60 книг данной серии.

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