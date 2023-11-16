Около 550 детей-сирот обеспечили жильем в Новосибирске в 2023 году
В Новосибирске с начала 2023 года ключи от своих квартир получили 540 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. План перевыполнен, сообщает городская администрация.
«Квартиры получили 540 человек, 237 — это приобретенное жилье и 303 — врученные сертификаты. Размер социальной выплаты по жилищному сертификату составляет 4,142 миллиона рублей (из расчета 125,5 тыс. рублей за 1 кв. м)», — говорится в сообщении.
Как отметил мэр Анатолий Локоть, жилье приобрели еще в первой половине года. За счет экономии план удалось перевыполнить на 33 квартиры, пишет Sib.fm.
Всего на покупку квартир и сертификаты направлено около 2,2 млрд рублей, в основном это средства федерального бюджета. Объем финансирования в текущем году превышает прошлогодний в четыре раза.