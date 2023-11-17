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Финансовый консультант рассказала о критериях выбора банковской карты

Волкова: при выборе банковской карты следует узнать о процентах на остаток и кешбэке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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При выборе банковской карты необходимо узнать условия обслуживания, дополнительные преимущества и другие ее возможности. Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «Известиям», что выбор дебетовой карты всегда связан с задачами человека, и объяснила, на что необходимо обратить внимание.

«Первый критерий — это комиссия за обслуживание. В идеале ее быть не должно. Если комиссия за обслуживание присутствует, то, возможно, есть какие-то дополнительные условия, при которых она не взимается. Например, траты по карте от 100 тыс. рублей в месяц», — отметила эксперт.

Вторым критерием финансовый консультант назвала проценты на остаток. По ее словам, отличный вариант, если они будут начисляться. Она отметила, что если человек активно пользуется картой, то там всегда есть какие-то деньги, и так можно копить средства.

Третий критерий — размер кешбэка, который начисляется при оплате картой, добавила Волкова. По ее словам, самый высокий размер кешбэка за все покупки составляет 5%. При этом кешбэк может доходить до 30% на любимые категории товаров.

«Подбор дебетовой карты должен осуществляться согласно вашим потребностям. Если карта нужна вам, чтобы разумно и грамотно пользоваться деньгами, то в идеале не должно быть платы за обслуживание, при этом должны начисляться кешбэк и проценты на остаток. Тогда карта будет удобной и выгодной. Еще изучайте способы пополнения, присутствует ли комиссия, если, например, вы пополняете ее через банкомат стороннего банка. Изучите наличие банкоматов в вашем городе, через которые вы можете пополнить карту, если такая потребность у вас есть. То есть необходимо определить спектр задач, которые стоят перед вами, и подбирать карту исходя из этого», — заключила Волкова.

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Ранее, 25 мая, эксперты рассказали «Известиям», что в случае потери банковской карты необходимо сразу же обратиться в кредитную организацию, для того чтобы карту заблокировали. После блокировки придется ждать перевыпуска или снять наличные со счета через кассу кредитной организации.

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