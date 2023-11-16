Глава Русского музея заявила об открытии филиалов в новых странах

Русский музей откроет свои виртуальные филиалы в новых странах мира, несмотря попытки запретить русскую культуру. Об этом 16 ноября заявила генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова, выступая на мероприятии в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Русское наследие, в том числе изобразительное искусство, которое хранит Русский музей — это гигантский вклад нашей страны в мировую цивилизацию. И можно что угодно запрещать, но запретить историю нельзя, и она все равно вернется. И все равно будет Русский музей в Испании и в других странах мира», — подчеркнула она.

Манилова уточнила, что со многими странами сейчас ведется обсуждение об открытии виртуального филиала музея. По ее словам, Русский музей является лидером в цифровой сфере, он открыл свои первые виртуальные филиалы 20 лет назад.

«Сегодня их 172 и в России, и в мире. Нигде в мире они не закрыты», — добавила она.

Ранее в этот день гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал «Известиям» о проходящем в Санкт-Петербурге форуме. По его словам, мероприятие получило новое предназначение в этом году. Кроме того, он сообщил, что в следующем году форум может пройти в сентябре вместо ноября.

Форум объединенных культур проходит в Северной столице с 16 по 18 ноября.