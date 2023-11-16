Собака напала на ребенка возле лыжной базы в Барнауле

В Барнауле бездомная собака напала на несовершеннолетнюю девочку недалеко от лыжной базы. Об этом 16 ноября сообщает altapress.ru со ссылкой на своих читателей.

О ситуации рассказали родители, чьи дети занимаются в барнаульской федерации биатлона. Там же, на улице Кутузова, 10а, находится лыжная база.

Пострадавшую девочку родители отвезли в травмпункт. Информация о ее состоянии не приводится.

По словам очевидцев, стая собак в этом районе обитает давно и насчитывает 3–5 животных. На некоторых из них присутствуют бирки, что говорит о том, что ранее их уже отлавливали.

Издание уточняет, что это уже второе нападение собак в данном районе за последние две недели. Первой жертвой стала 14-летняя девочка. Стая повалила ее на землю и искусала. В травмпункте следы зубов подтвердили.

15 ноября сообщалось, что в ХМАО возбудили уголовное дело о халатности после нападения бездомной собаки на семилетнюю девочку. Животное укусило ребенка в лицо.