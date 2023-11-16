Собянин сообщил о начале установки в Москве первых российских банкоматов

В Москве начали устанавливать первые банкоматы российского производства. Первые устройства уже получили три банка-партнера, еще в нескольких организациях проводится тестирование. Об этом 16 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Московский производитель начал поставлять банкоматы собственной разработки. Серийный выпуск российских банкоматов начался в индустриальном парке «Руднево» в мае этого года. <…> В 2026 году компания планирует полностью перейти на российские комплектующие», — указал градоначальник в своем Telegram-канале.

Отмечается, что аппараты на 80% состоят из отечественных компонентов и оснащены собственным программным обеспечением. Устройства оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, защитой от мошенников и вандалов. Кроме того, в них установлена биометрическая камера, которая позволяет проводить ряд операций без карт.

В настоящее время мощность завода «Руднево» позволяет производить до 15 тыс. банкоматов в год. В перспективе — увеличить это число в два раза.

Ранее, 8 ноября, «Известиям» в пресс-службе банка ВТБ сообщили, что финансовая организация первой среди российских банков разработала технологию снятия цифровых рублей через банкоматы. ВТБ представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023.

До этого, 24 октября, сообщалось, что уже в начале следующего года российские кредитные организации смогут начать использовать программное обеспечение (ПО), которое позволит принимать банкоматам любые российские купюры, в том числе обновленные купюры в 100 и 5000 рублей. Технологическое решение для реализации этой возможности представил Гознак.