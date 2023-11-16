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Семь лет тюрьмы назначили художнице Скочиленко по делу о фейках о ВС РФ

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Фото: TASS/AP/Dmitri Lovetsky
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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима художницу Александру Скочиленко, признанную виновной в распространении фейков о российской армии. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Кроме того, она не сможет на протяжении трех лет заниматься деятельностью, «связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей».

«Скочиленко признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»)», — уточняется в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

По данным следствия, вечером 31 марта в магазине «Перекресток» на Малом проспекте девушка расклеивала вместо ценников стикеры с несоответствующей действительности информацией о ходе спецоперации. Скочиленко арестовали спустя две недели, 13 апреля.

В конце августа на Ленинградском вокзале Москвы был задержан администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин. В отношении него возбуждено уголовное дело о фейках о ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Позднее, 1 сентября, Черемушкинский суд Москвы отправил его под домашний арест до 28 ноября.

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