Семь лет тюрьмы назначили художнице Скочиленко по делу о фейках о ВС РФ
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима художницу Александру Скочиленко, признанную виновной в распространении фейков о российской армии. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Кроме того, она не сможет на протяжении трех лет заниматься деятельностью, «связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей».
«Скочиленко признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»)», — уточняется в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
По данным следствия, вечером 31 марта в магазине «Перекресток» на Малом проспекте девушка расклеивала вместо ценников стикеры с несоответствующей действительности информацией о ходе спецоперации. Скочиленко арестовали спустя две недели, 13 апреля.
В конце августа на Ленинградском вокзале Москвы был задержан администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин. В отношении него возбуждено уголовное дело о фейках о ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Позднее, 1 сентября, Черемушкинский суд Москвы отправил его под домашний арест до 28 ноября.