В СК сообщили о проверке после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО
После смерти бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО Владимира Свиридова начата проверка. Об этом 16 ноября сообщило следственное управление СК России по Ставропольскому краю.
«По данному факту следственными органами краевого управления СКР проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
О смерти 68-летнего Свиридова стало известно 16 ноября. Его обнаружили мертвым в своем доме в Минеральных Водах. Вместе с ним было найдено тело его жены Татьяны. Причина смерти супругов не названа. По предварительной информации, сотрудники газовых служб не установили неисправностей.
Свиридов после окончания Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина в 1992 году работал заместителем командира бомбардировочного авиационного полка по летной подготовке в Закавказском и Северо-Кавказском военных округах, командиром бомбардировочного авиационного полка. Командующим 6-й армией ВВС и ПВО РФ он был в период с 2005 по 2009 год.