Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России обнаружили мертвым
Бывший командующий 6-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) России Владимир Свиридов обнаружен мертвым в его доме в Ставропольском крае. Об этом 16 ноября сообщило ИА Regnum со ссылкой на источник.
Вместе со Свиридовым обнаружена и его супруга. Тела 68-летнего Свиридова и его 72-летней жены Татьяны обнаружили днем 15 ноября в поселке Аджиевском.
Причина смерти супругов не названа. По предварительной информации, сотрудники газовых служб не установили неисправностей.
Источник «Известий» подтвердил эту информацию, уточнив, что сообщение об обнаружении тел супругов поступило в полицию 15 ноября в 15:02 мск. Супруги были найдена в доме на улице Набережная поселка Анджиевский Минераловодского городского округа.
По его словам, смерть супругов наступила в период от пяти до десяти дней. Тела направлены в морг, причину смерти Свиридова и его супруги установят эксперты.
После окончания Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина в 1992 году Владимир Свиридов работал в том числе заместителем командира бомбардировочного авиационного полка по летной подготовке в Закавказском и Северо-Кавказском военных округах, командиром бомбардировочного авиационного полка.
Командующим 6-й армией ВВС и ПВО РФ он был в период с 2005 по 2009 год.