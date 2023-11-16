Прямые рейсы в Иваново из Минвод могут стать круглогодичными
Прямые рейсы в Иваново из Минеральных Вод могут стать круглогодичными в 2024 году, сообщается в соцсетях аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
Полеты в Ставропольский край запустили 2 августа 2023 года. Ожидается, что при регулярном сообщении их будут выполнять два раза в неделю, пишет ИА StavropolMedia.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Курумоч в Самаре с середины ноября откроются регулярные рейсы в Минск. Предполагается, что направление будет востребовано не только у бизнес-делегаций, но и у туристов.