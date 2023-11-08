Самара и Минск в середине ноября возобновят регулярное авиасообщение

В аэропорту Курумоч в Самаре с середины ноября откроются регулярные рейсы в Минск. Об этом стало известно после встречи главы региона Дмитрия Азарова с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии Дмитрием Крутым.

С 18 ноября между Самарой и Минском возобновится авиасообщение. Представитель белорусской стороны на переговорах выразил уверенность в том, что направление будет востребовано не только у бизнес-делегаций, но и у туристов. По словам посла, в республике для туристов подготовлены дополнительные маршруты, пишет НИА «Самара».

Ранее, 6 октября, сообщалось, что российские туроператоры стали предлагать своим клиентам большие скидки — до 60% — на зарубежные отели и авиабилеты. Причина — в окончании высокого сезона и снижении активности российских путешественников из-за колебаний курсов валют.