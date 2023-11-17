Врач рассказал, можно ли по прическе определить психическое состояние человека

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов 17 ноября рассказал «Известиям», можно ли по прическе определить психическое состояние человека.

«Как клинический психолог, знаю: первое, с чего начинает работу любой психолог или психиатр, — оценка внешнего вида человека, поступившего в медицинское учреждение: насколько он опрятно и чисто одет, какая у него прическа. Потому что неспособность критически оценить свой внешний вид, неряшливость может быть одним из косвенных указаний на имеющееся психическое расстройство. В то время как способность ухаживать за собой, владение навыками самообслуживания и соблюдения элементарных правил ухода (за волосами в частности) указывают на сохранность психики человека», — сказал он.

При этом, как указал специалист, в последние годы из-за современных трендов некоторые люди стали считать, будто рваная одежда и грязные волосы — показатель естественности и позитивного отношения к себе.

«Но они не учитывают, что человек социализируется и адаптируется к условиям того общества, в котором живет. И если он, не ухаживая за собой, отрицает принятые обществом правила и нормы, можно говорить о проблемах в адаптации. Думаю, мода на неряшливость пройдет. Что еще можно сказать о человеке, глядя на его прическу? Что он дистанцируется от общества, считает себя уникальным бунтарем — если у него необычная прическа или яркий цвет волос. Или что он, наоборот, придерживается моды. Мужчины сегодня чаще всего коротко стригут затылок и выбривают виски, чтобы подчеркнуть свою мужественность. Короткая прическа женщины может свидетельствовать о ее энергичности, о том, что она ценит свое время и не готова тратить его на укладки или завивки. А вот длинные волосы подчеркивают желание выглядеть и быть женственной, утонченной», — сказал Кононов.

Но, конечно, по одной прическе делать однозначный вывод о том, какой человек, невозможно и неправильно, подчеркнул психолог. Необходимо видеть человека целостно и учитывать разные факторы, которые могли повлиять на его выбор прически и цвета волос: моду, материальное положение, состояние волос и многое другое, заключил он.

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