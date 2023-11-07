Эксперты рассказали, какие факторы влияют на выбор партнера

Психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова и PR-менеджер приложения для знакомств Mamba Наталья Красильникова 7 ноября рассказали «Известиям», на что обращают внимание мужчины и женщины при выборе второй половинки и какие факторы влияют на их выбор.

Так, Красильникова отметила, что визуальный контакт — это самая первая ступень в знакомстве и внешняя привлекательность является ключевым моментом при выборе потенциального партнера. Однако изображения мужчинам и женщинам могут говорить о разном.

По ее словам, женщины часто более критичны и внимательны к деталям. Они анализируют то, как выглядит мужчина, как он одет, на фоне чего сфотографирован. Также обязательно изучают информацию в анкете. Именно комплекс факторов определяет их выбор.

«Женщины изучают на фото конкретные детали внешности и даже элементы интерьера. 23% девушек рассматривают руки мужчины на фотографии — ухожены ли они, сделан ли маникюр. 17% может «отпугнуть» бардак в квартире, 35% будут рассматривать одежду. Мужчины же обращают внимание на «общий план» — лицо и фигуру. Потому девушке при знакомстве онлайн важно разместить и удачное селфи, и фото в полный рост. Мужчинам же важно позаботиться как о качестве фото, так и о приятной глазу обстановке на фоне», — пояснила Красильникова.

Она отметила, что такая разница в восприятии и изучении новых знакомых объясняется тем, что мужчины часто применяют дедуктивный подход — начинают с общей картины и переходят к деталям. Женщины же предпочитают индуктивный метод и сперва анализируют мелкие нюансы для формирования общего представления.

В свою очередь, психолог Ивкова подчеркнула, что для подавляющего большинства важна визуальная привлекательность. Голос дополняет внешность, но для большинства не является решающим фактором в выборе партнера. Важно не то, как он говорит, а что он говорит и как проявляет свой характер.

«Гораздо большую роль, чем голос человека, играет его запах. При встрече потенциальные партнеры изучают и запах друг друга. Недавнее исследование подтверждает: для 50% мужчин и 75% женщин он играет важную роль. Речь идет не о парфюме, а о естественном запахе. Этот фактор может стать и причиной для прекращения общения, если аромат тела не понравится на физиологическом уровне», — подчеркнула Красильникова.

В феврале психолог Юлия Керецман рассказала, какие признаки говорят о токсичных отношениях в семье. В частности, к одному из признаков токсичности психолог отнесла постоянный контроль — ежедневные расспросы, кто звонил, с кем была встреча. Подобная форма контроля порой переходит во вторжение в личное пространство.