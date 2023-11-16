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Еще семь автомобильных мостов откроют в Москве к 2026 году

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В Москве к 2026 году откроют семь автомобильных мостов через разные реки. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с 2011 года в столице уже открыли несколько десятков мостов, а с начала 2023 года завершили строительство еще трех сооружений. Они улучшат транспортную доступность десятков столичных районов. Кроме того, они обеспечат связь магистралей и создадут новые маршруты для передвижения по городу, пишет RT.

Уже в конце этого года должно начаться строительство мостов через реку Раменку в створе продления Мосфильмовской улицы, а также через Москву-реку около Новозаводской улицы, сообщает телеканал «360». По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, завершить это строительство планируется до конца 2025 года, сообщает агентство городских новостей «Москва». Параллельно ведется возведение мостов через реку Битцу в рамках строительства южного направления Московского скоростного диаметра, а также через Москву-реку в створе Берегового проезда и в районе Мневниковской поймы в створе улицы Мясищева, отмечает «Москва 24».

Также два моста планируется построить в Новой Москве — через реки Сосенка и Сетунь, сообщает НСН.

9 ноября мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на западе Москвы будет построен новый мост через Москву-реку. Он расположится между Шелепихинской набережной и Филевской поймой. Мост будет иметь в длину 315 м, на нем предусмотрено шесть полос движения.

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