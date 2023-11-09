Собянин рассказал о строительстве моста через Москву-реку на западе столицы

На западе Москвы будет построен новый мост через Москву-реку. Об этом 9 ноября рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Между Шелепихинской набережной и Филевской поймой строится мост через Москву-реку. Это одно из крупнейших инженерных сооружений, которые были построены за последние годы через реку», — приводит его слова сайт правительства Москвы.

Мост будет иметь в длину 315 м, на нем предусмотрено шесть полос движения. Возведение началось в январе 2023 года. Он соединит Береговой проезд с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе. Его появление улучшит транспортную доступность для 500 тыс. жителей.

Всего в рамках проекта построят 2,1 км дорог, включая мостовой переход, три эстакады и два съезда. Также предусмотрен 340-метровый разворотный съезд с моста в сторону Шелепихинской набережной.

Собянин отметил, что строительство нового моста планируется завершить до конца 2025 года.

30 октября заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что новую автомобильную эстакаду возведут на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда на востоке Москвы. Длина новой эстакады составит почти 600 м, а ширина — 28 м.