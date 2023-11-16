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Лавров назвал предвзятостью выдачу Францией ордера на арест Асада

Лавров: выдача Парижем ордера на арест Асада — проявление предвзятости суда
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Фото: REUTERS/Alexander Zemlianichenko
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Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 ноября, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что выдачей международного ордера на арест президента Сирии Башара Асада Франция доказала предвзятость своего суда.

Ордер на арест Асада был выдан по обвинению в применении химоружия в 2013 году.

«Вы знаете, западная судебная система на национальном уровне и на уровне международном не раз доказывала свою предвзятость», — ответил он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в 2013 году, когда эпизод с якобы применением химоружия был на слуху, многие независимые эксперты публиковали факты, которые позволяют предположить, что к этой акции имела отношение известная террористическая группировка Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ). Однако, указал Лавров, неизвестно, на основании каких оснований и фактов сделал свое заключение французский суд.

«Это странный был такой момент в новостях потому, что прошло 10 лет, и вдруг парижский суд решил вынести такой вердикт. Действительно, Франция была одним из главных инициаторов и исполнителей агрессии против Ливии в 2011 году. В западной печати, во французской в том числе, публиковались сведения о том, что до этого, в последней до 2011 года кампании по выборам президента Франции активно участвовал Муаммар Каддафи, сделав значительный взнос в пользу одного из кандидатов. Агрессия против Ливии могла в качестве одной из своих причин иметь желание убрать Каддафи как свидетеля того, как была организована президентская кампания во Франции. Это не какие-то измышления, это оценки излагались давно в западной прессе», — отметил он, указав, что суд в Париже, по всей видимости, решил «оживить» эту дискуссию.

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Сообщения о выдаче ордера на арест Башара Асада появились во французских СМИ накануне. Отмечалось, что Асад также подозревается в соучастии в военных преступлениях, связанных с нападениями оппозиции, протестовавшей против государственной власти, в результате которых в августе 2013 года погибли более 1,4 тыс. человек недалеко от Дамаска.

Международный ордер на арест также был выдан на брата Асада Махера, который является действующим командиром сирийского элитного военного подразделения, и еще на двух генералов вооруженных сил страны.

В апреле 2021 года постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что обвинения против Сирии в применении химического оружия, которые выдвигают ряд стран в организации, надуманы. По его словам, они продиктованы геополитическим замыслом тех стран, которые преследуют свою узкокорыстную повестку дня по сирийскому вопросу. Практически речь идет о том, чтобы добиться смены правительства, власти в Сирии.

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