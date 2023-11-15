Суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии Асада

Французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химоружия в 2013 году. Об этом сообщает 15 ноября портал Barrons.

Отмечается, что Асад также подозревается в соучастии в военных преступлениях, связанных с нападениями оппозиции, протестовавшей против государственной власти, в результате которых в августе 2013 года погибло более 1,4 тыс. человек недалеко от Дамаска.

Международный ордер на арест также был выдан на брата Асада Махера, который является действующим командиром сирийского элитного военного подразделения, и еще на двух генералов вооруженных сил страны.

Как отмечает издание, расследование в отношении государственного лидера было начато после юридической жалобы, поданной Сирийским центром СМИ и свободы выражения мнений (SCM), Правовой инициативой открытого общества (OSJI) и Сирийским архивом. Подразделение парижского суда, занимающееся преступлениями против человечности, занимается расследованием химических атак с 2021 года.

Ранее, 6 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсала Микдада подписали совместное заявление о том, что Россия и Сирия вновь подтверждают категорическую недопустимость использования химического оружия кем бы то ни было и под каким бы то ни было предлогом.

Так дипломаты прокомментировали сфальсифицированное заявление коллег из Великобритании, США, Франции и ФРГ, которое не соответствует ситуации с организованной в апреле 2018 года в сирийском городе Дума псевдогуманитарной организацией «Белые каски» провокацией с применением хлора. Западные страны, ссылаясь на доклад Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что химическую атаку в Думе против гражданских якобы произвели сирийские ВВС и якобы при «покрывательстве» со стороны России.

В апреле 2021 года постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что обвинения против Сирии в применении химического оружия, которые выдвигают ряд стран в организации, надуманы. По его словам, они продиктованы геополитическим замыслом тех стран, которые преследуют свою узкокорыстную повестку дня по сирийскому вопросу. Практически речь идет о том, чтобы добиться смены правительства, власти в Сирии.