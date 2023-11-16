Организатора брянского теракта Капустина заочно приговорили к пожизненному сроку

Организатор нападения на села Брянской области, возглавлявший диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Денис Капустин (физическое лицо, внесенное в РФ в список террористов и экстремистов), заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом 16 ноября сообщил корреспондент «Известий».

В четверг Второй западный окружной военный суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел заочно дело в отношении Капустина.

В апреле Басманный суд Москвы заочно арестовал Капустина. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 4 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств»), ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества»), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Он объявлен в международный розыск.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Любечане группа украинских диверсантов обстреляла движущийся автомобиль, в результате чего погиб водитель и был ранен десятилетний ребенок. Позже стало известно о смерти еще одного мужчины.

Позже в тот же день в ФСБ России сообщили, что группа украинских диверсантов выдавлена из Брянской области на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Глава государства заметил, что украинские диверсанты совершили нападение специально, видя, что перед ними не военная, а гражданская машина, в которой находятся дети.

Уже 6 марта стало известно об еще одном случае, связанном с Капустиным. Сообщалось о предотвращении покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. По данным ФСБ, организатором выступил проживающий на территории Украины и действующий под контролем Службы безопасности Украины (СБУ) Капустин, являющийся гражданином РФ. Позднее Малофеев сообщил, что он не пострадал.