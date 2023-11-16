Кости и зубы животных нашли во время раскопок в доме Гитлера
В австрийском городе Браунау-ам-Инн в доме, где родился Адольф Гитлер, проводят раскопки. Кадры с места оказались в распоряжении «Известий» 16 ноября.
Как показано на видео, помимо черепков посуды уже найдены кости и зубы животных, представляющие археологический интерес.
Телеканал ORF в мае сообщал, что дом Гитлера будет использоваться для проведения учебных курсов по правам человека для полиции. По его данным, переоборудование завершат в 2025 году, а в 2026-м туда должен переехать районный отдел полиции.
2 октября федеральное министерство внутренних дел Австрии подтвердило «Известиям», что началась перестройка дома.