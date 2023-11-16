Главу воронежского Центра спортивной подготовки Макейчика задержали

В Воронеже задержан руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Сергей Макейчик. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на источники.

До конца дня подозреваемому изберут меру пресечения. Следствие ходатайствует о заключении под стражу.

Агентство уточняет, что Макейчик руководит учреждением с 9 августа этого года. До этого он занимал позицию тренера. АО ВО «ЦСПСК» полностью подконтрольно Минспорта РФ. Организация занимается подготовкой сборных от региона.