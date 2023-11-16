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Группа «25/17» станет гостем музыкального шоу «Соль»

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Фото: vk.com/official_group_2517
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Музыканты группы «25/17», переживающие настоящий творческий бум, рассказали о своих новых альбомах. Интервью с ними выйдет в эту пятницу, 17 ноября, ровно в полночь в шоу «Соль» на РЕН ТВ.

«У нас вышло два альбома новых, потом альбом акустики и альбом «Послесловие» к «Байкам из склепа». Почему так много релизов, я не знаю. Так написалось. Это вполне естественный процесс. Мы себя не заставляем, не мучаем», — поделился лидер группы Андрей Бледный.

Как отметил ведущий музыкальной программы Рич, «25/17» является одной из самых интересных отечественных групп на сегодняшний день.

«Здорово, что у них рождается много нового материала. И большие площадки, и площадки становятся все больше», — сказал он.

Самые преданные фанаты смогут посмотреть трансляцию интервью с музыкантами уже в четверг, 16 ноября. Она будет доступна на страницах РЕН ТВ в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Неделей ранее гостями шоу «Соль» стала рок-группа «Рекорд Оркестр». В откровенном разговоре с ведущими музыканты рассказали, что их главная фишка — ирония в лирике, а описать их творчество можно словами «посмеяться и поплакать».

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