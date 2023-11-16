Названа причина введения Болгарией налога на транзит газа из РФ

Болгария ввела налог на транзит российского газа для снижения его конкурентоспособности по сравнению с более дорогим сжиженным природным газом (СПГ). Об этом в среду, 15 ноября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Ранее парламент Болгарии одобрил закон о введении налога на транзит российского газа по территории страны в размере 20 левов за МВт/ч (~$11,1). При этом сама Болгария не покупает российский газ напрямую, однако через нее топливо попадает в Сербию, а затем в Венгрию.

«Если цена трубопроводного газа сейчас порядка $400 за 1 тыс куб. м, то надбавка составит 25% от цены. Пока не понятно, кому они выставят требование платить ее», — заявил собеседник агентства.

По его словам, Сербия и Венгрия уже заявили, что они не будут платить Болгарии повышенный тариф за транзит газа, при этом Будапешт уже направил в Еврокомиссию запрос начать расследование на предмет соответствия нормам ЕС решения Софии.

«Если посмотреть на разницу в цене между СПГ и российским газом, то получается, как раз порядка 30%, СПГ сейчас на 30% дороже в среднем, и они повышают цены на российский трубопроводный газ для потребителей, чтобы он был на уровне СПГ», — цитирует «РИА Новости» источника.

Ранее, 1 ноября, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что представители бизнеса западных стран хотели бы возвращения на свои рынки газа из России. По оценке Миллера, на фоне роста спроса в ближайшие десятилетия газовый рынок для стран Запада останется дефицитным. Он подчеркнул, что пути развития газового рынка теперь будут определяться в таких новых мировых центрах экономического развития, как страны Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), с которыми Россия динамично развивает отношения.

5 сентября заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью Handelsblatt выразил мнение, что полный отказ Европы от российского газа и переход на другие альтернативные источники почти невозможен.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.