Екатерина Романова из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»

Победительницей конкурса красоты «Краса России» стала Екатерина Романова из Кемеровской области. Церемония награждения прошла 15 ноября в Сочи.

Всего в конкурсе участвовали 52 девушки. Они провели презентацию в оригинальных костюмах и показали свои таланты, после чего жюри наградило лучших в нескольких номинациях.

Победу в номинации «Первая красавица России» одержала Екатерина Соколова из Санкт-Петербурга. Лучшей в категории «Мисс зрительских симпатий» стала Елизавета Козьмовская из Архангельска.

Ранее, 8 октября, 22-летняя студентка из Санкт-Петербурга Маргарита Голубева стала победительницей конкурса «Мисс Россия» 2023 года. Она обошла 49 других участниц со всех уголков страны, получила корону и право представлять Россию на международных конкурсах.