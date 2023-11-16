Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ заявило о продолжении СВО до полного достижения поставленных целей
Мир
Посол Израиля в США допустил долгое продолжение текущей фазы конфликта в Газе
Мир
Си Цзиньпин призвал США не делать ставку на проигрыш Китая
Мир
МИД КНР назвал слова Байдена о Си ошибочными и безответственными
Мир
Семь человек пострадали в результате теракта на КПП под Иерусалимом
Мир
Мусульманская организация США обвинила Байдена в содействии атаке на Аш-Шифу
Мир
МИД РФ указал Молдавии на невыполнение договоренностей по газу с 2021 года
Мир
Пашинян опроверг увеличение оборонного бюджета Армении из-за Азербайджана
Политика
В МИД РФ заявили о риске разрыва российско-американских отношений
Общество
В Хакасии задержали подозреваемого в использовании рабского труда фермера
Мир
Президент Таджикистана Рахмон посетит Россию 21-22 ноября
Общество
Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
Общество
Суд приговорил Милова к восьми годам тюрьмы за фейки

МИД РФ указал Молдавии на невыполнение договоренностей по газу с 2021 года

0
Фото: ТАСС/Marcus Brandt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молдавия не выполнила ни одной договоренности с «Газпромом» из достигнутых в 2021 году, заявил 16 ноября заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, в октябре 2022 года проходили переговоры между «Газпромом» и вице-премьером Молдавии Андреем Спыну. Российская компания приняла предложения Кишинева и неоднократно доказывала готовность учитывать его интересы в вопросе взаимоотношений в газовой сфере.

«Был подписан соответствующий протокол. По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена», — цитирует Галузина «РИА Новости».

Замглавы МИД отметил, что молдавский отчет по аудиту исторической задолженности не соответствует международным стандартам и требованиям независимости проверки.

Также он указал на то, что мнение президента Молдавии Майи Санду в данном вопросе ничего не меняет. Она заявила, что нежелание «Газпрома» признавать результаты аудита исторического долга республики за газ является проблемой, которую должна решать российская компания.

Простить себе все долги: Молдавия решила не платить «Газпрому»
Кишинев нанял экс-председателя «Нафтогаза», чтобы он научил, как отсудить деньги у российской компании

Долг Молдавии за газ стал спорной темой в отношении Молдавии и «Газпрома» в 2021 году. По данным российской стороны, долг составляет $709 млн. Из них непосредственно задолженность $433 млн, а остальное — пеня за просрочку платежей.

3 сентября президент Молдавии Майя Санду заявила, что у республики перед «Газпромом» нет долгов. По ее словам, для установления этого Молдавия наняла международных аудиторов.

6 сентября власти Молдавии провели аудит задолженности страны перед «Газпромом», по итогам которого предложили выплатить российской компании только $8,6 млн из $709 млн.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя «Известиям» заявления Санду о том, что республика готова выплатить «Газпрому» только $9 млн из $700 млн долга, отметил, что Молдавия занимает хамскую позицию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023