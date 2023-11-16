МИД РФ указал Молдавии на невыполнение договоренностей по газу с 2021 года

Молдавия не выполнила ни одной договоренности с «Газпромом» из достигнутых в 2021 году, заявил 16 ноября заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, в октябре 2022 года проходили переговоры между «Газпромом» и вице-премьером Молдавии Андреем Спыну. Российская компания приняла предложения Кишинева и неоднократно доказывала готовность учитывать его интересы в вопросе взаимоотношений в газовой сфере.

«Был подписан соответствующий протокол. По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена», — цитирует Галузина «РИА Новости».

Замглавы МИД отметил, что молдавский отчет по аудиту исторической задолженности не соответствует международным стандартам и требованиям независимости проверки.

Также он указал на то, что мнение президента Молдавии Майи Санду в данном вопросе ничего не меняет. Она заявила, что нежелание «Газпрома» признавать результаты аудита исторического долга республики за газ является проблемой, которую должна решать российская компания.

Долг Молдавии за газ стал спорной темой в отношении Молдавии и «Газпрома» в 2021 году. По данным российской стороны, долг составляет $709 млн. Из них непосредственно задолженность $433 млн, а остальное — пеня за просрочку платежей.

3 сентября президент Молдавии Майя Санду заявила, что у республики перед «Газпромом» нет долгов. По ее словам, для установления этого Молдавия наняла международных аудиторов.

6 сентября власти Молдавии провели аудит задолженности страны перед «Газпромом», по итогам которого предложили выплатить российской компании только $8,6 млн из $709 млн.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя «Известиям» заявления Санду о том, что республика готова выплатить «Газпрому» только $9 млн из $700 млн долга, отметил, что Молдавия занимает хамскую позицию.