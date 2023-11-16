Актер Алексей Шевченков рассказал о съемках кино в зоне СВО

В прокат 16 апреля выходит фильм «Легенда о самбо», в которой Алексей Шевченков сыграл одну из главных ролей. Накануне премьеры артист дал интервью «Известиям» и рассказал о новом экстремальном проекте.

«Этим летом я снимался в фильме «2022». Картина о начале СВО. Съемки проходили в Мариуполе. Поехали туда, когда уже было потише. Потом опять началась «жаркая пора». Но поездку не отменили. Побывали на «Азовстали», видели подбитый мост», — говорит актер.

Как вспоминает Шевченков, снимали в той части Мариуполя, где уже не живут. И вдруг произошел большой взрыв недалеко. Выяснилось, это работали саперы. Не смогли разминировать и просто взорвали заложенную мину.

Актер с 2015 года ездит в Донбасс — «2022» не первая картина, съемки которой проходили в зоне СВО. В производстве находится картина по сценарию Александра Проханова «Позывной “Пассажир”».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Алексея Шевченкова «Известиям» в четверг, 16 ноября, в 10:00

«Меня злят все эти умники, которые не верят Донбассу»