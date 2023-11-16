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Ветеранам боевых действий разрешат приобретать оружие без стажа и обучения

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Ветеранам боевых действий предоставят право покупать многозарядное и нарезное оружие без прохождения обучения и стажа. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму зампредом комитета по безопасности, депутатом от «Единой России» Анатолием Выборным.

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Он пояснил «Известиям», что оборот оружия в России сейчас серьезно контролируется. Приобрести его можно только в определенных целях, включая самооборону и охоту. По закону для покупки, например, нарезного оружия требуется получить лицензию и иметь стаж владения гладкоствольным оружием. Иными словами, доступ к более серьезному виду оружия гражданин получает только при условии добропорядочного хранения гладкоствольного.

Но сегодня, как отметил Анатолий Выборный, уже есть несколько категорий граждан, для которых сделано исключение по необходимости проходить обучение безопасным навыкам владения оружием. Это действующие военные, силовики, представители органов юстиции.

«Однако среди этих категорий сейчас нет ветеранов боевых действий. Но именно эти люди наиболее ответственно относятся к эксплуатации и хранению боевого оружия. Им не надо с азов прививать культуру владения оружием. Они знают его специфику и имеют практические навыки безопасного владения. Для того чтобы повысить к ним доверие со стороны государства и общества, предлагается внести данные изменения», — пояснил депутат.

По его словам, вторая причина актуальности законопроекта связана с необходимостью разгрузки и упрощения системы работы регулятора — Росгвардии. Депутат подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы убрать контроль за выдачей оружия. Ветеранам, как и другим кандидатам на его приобретение, необходимо будет пройти медицинское освидетельствование.

—Учитывая логику развития законодательства в сфере оборота оружия, а также заслуги ветеранов боевых действий перед Отечеством, предварительно инициатива одобрена Росгвардией. Уверен, что она будет поддержана парламентом», — полагает Выборный.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тут такое дуло: ветеранам разрешат покупать оружие без стажа и обучения

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