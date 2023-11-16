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СБ ООН не принял поправку РФ с призывом к гуманитарному перемирию в Газе
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В ЦАХАЛ рассказали об открытии новых фронтов
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Адвокат Стрелкова сообщил о завершении следствия по его делу
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Небензя упрекнул США в срыве создания сбалансированного документа по Газе
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Шабутдинов рассказал «Известиям» о своем нахождении в СИЗО
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СМИ рассказали о планах Финляндии закрыть переходы на границе с Россией
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Адвокат Шатуновых рассказал о новом суде касательно прав на песни «Ласкового мая»
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Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил о необходимости не допускать конфликта
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