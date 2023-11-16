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В ЦАХАЛ признали хорошую подготовку ХАМАС

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Фото: Global Look Press/XinHua/JINI/Ayal Margolin
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Несмотря на нахождение ЦАХАЛ почти на всем севере сектора Газа, ХАМАС продолжает обстрелы территории Израиля. Это свидетельствует о хорошей подготовке и вооружении палестинского сопротивления, рассказала «Известиям» представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова.

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«Обстрелы всё еще проходят. Данный факт говорит о том, что ХАМАС — очень хорошо подготовленная военная структура с большим арсеналом. Мы находим их пусковые установки, входы в туннели и сами ракеты», — заявила она.

По ее словам, приграничные районы с сектором Газа до сих пор подвергаются обстрелам.

«На сегодняшний день известно, что 10 тыс. ракет были выпущены по Израилю только из Газы. Только вдумайтесь в эту цифру, каждая из этих ракет смертоносна. Если бы все они достигли своих целей, мы говорили бы о совершенно других потерях. Израильские системы ПВО отражают эти атаки и позволяют гражданам чувствовать себя в максимальной безопасности. Это дает нам возможность более или менее спокойно проводить военную операцию», — отметила представитель ЦАХАЛ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью представителя ЦАХАЛ Анны Уколовой «Известиям»:

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