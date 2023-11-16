Для 88% россиянок важно наличие автомобиля у потенциального партнера

Более половины россиян интересуются наличием личного автомобиля у потенциального партнера в сервисе для знакомств, а каждый 10-й опрошенный и вовсе не пойдет на свидание с мэтчем, у которого нет машины. Это выяснили эксперты сервиса для знакомств «Мамба», опросив около 2 тыс. респондентов. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 16 ноября.

При том, что более половины опрошенных мужчин не обращают внимание на наличие машины у потенциальной партнерши, 31% из них всё же хотели бы, чтобы женщина была за рулем. Чаще всего такие требования предъявляют респонденты в возрасте от 23 до 40 лет. Мужчины постарше совсем непривередливы: большинство из них готовы встречаться с девушкой, у которой даже нет водительских прав.

Для девушек этот вопрос стоит куда более остро: 88% из них зададут вопрос о наличии машины либо в переписке, либо на первом свидании. Причины этого, как правило, вполне практичны: почти 70% считают, что автомобиль дает дополнительный комфорт для жизни и путешествий, а почти 20% видят в этом отличную тему для разговора, потому что водят сами.

Неудивительно, что популярностью среди девушек пользуются практичные автомобили среднего сегмента: более половины из них выбирают парней на Kia, Hyundai и Volkswagen. Наличие же престижного или спортивного авто интересует более молодых респонденток — до 25 лет. А вот обладателям автомобилей российского производства повезло меньше: только 2% опрошенных готовы встречаться с мужчиной с такой машиной.

И мужчины, и женщины сходятся в одном: автомобиль — дело наживное, и более половины опрошенных готовы зарабатывать на машину вместе. А пока заработать не получилось, большинство (80%) согласны встречаться с человеком, который пользуется каршерингом.

Опрошенные солидарны в отношении к автомобильному хобби партнеров: 63% будут уважать интерес мэтча, даже если не разделяют его. Но вот выставление такого хобби напоказ в профиле дейтинг-приложения нравится не всем: только 6% опрошенных считают, что фото с авто в профиле — это круто и стильно. Каждая пятая девушка и вовсе не верит таким изображениям: они считают, что машина точно не его.

В любом случае на первое свидание прямо в машине девушку лучше не звать: 72% будут против такой встречи и сочтут предложение пошлым и даже опасным. Парни же совсем не возражают: если девушка предложит, 76% из них согласятся. Любопытно, что чем старше респонденты, тем проще отношение к этому вопросу: если молодежь скорее боится встречи с мэтчем в автомобиле, то респонденты в возрасте от 40 до 60 лет, наоборот, не видят в этом никаких проблем.

В конце октября стало известно, что 63% россиян интересуются жилищными условиями партнера в дейтинг-приложении, а каждая пятая женщина и вовсе не пойдет на первое свидание с мужчиной, у которого нет собственного жилья.